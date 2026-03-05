Хачанов, Медведев и Рублев выбрались из Дубая. Как это было

— Да я не знаю, честно. Наверное, дорога на машине в Оман, я бы сказал. Хотя зная, что потом тебе еще придется полтора дня добираться в общей сложности, наверное, вообще весь путь. Получилось так, что несколько ночей были прерваны, ночь до отъезда — не знаю, удалось поспать часа четыре-пять. Потом, когда, получается, прилетели в Стамбул, был рано утром вылет, мы прилетели поздно. Пока тоже удалось в отеле в транзитной зоне поспать часов пять. Сюда прилетели — уже там прошла ночь, потому что прилетели назад. И получается три ночи такие были, да, немножко разбитые, так скажем, — сказал Хачанов в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».