Хачанов, Медведев и Рублев выбрались из Дубая. Как это было

Напомним, 16-я ракетка мира Хачанов, 17-й номер мирового рейтинга Рублев и первая ракетка России Медведев на минувшей неделе выступали на турнире категории АТР-500 в Дубае. Хачанов проиграл во втором круге, Рублев вылетел в полуфинале. Медведев стал чемпионом турнира, после отказа соперника выйти на корт из-за травмы.
Позднее спортсмены не смогли покинуть Дубай и вылететь в американский Индиан-Уэллс из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства. Спортсмены отправились на машине в Оман, оттуда они улетели в Стамбул и потом вылетели в США.
— Карен, слава богу все добрались. Ваша троица долетела, доехала. Какая часть была самой сложной в этом трипе?
— Да я не знаю, честно. Наверное, дорога на машине в Оман, я бы сказал. Хотя зная, что потом тебе еще придется полтора дня добираться в общей сложности, наверное, вообще весь путь. Получилось так, что несколько ночей были прерваны, ночь до отъезда — не знаю, удалось поспать часа четыре-пять. Потом, когда, получается, прилетели в Стамбул, был рано утром вылет, мы прилетели поздно. Пока тоже удалось в отеле в транзитной зоне поспать часов пять. Сюда прилетели — уже там прошла ночь, потому что прилетели назад. И получается три ночи такие были, да, немножко разбитые, так скажем, — сказал Хачанов в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».
Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. Его общий призовой фонд составляет $9,4 млн. Хачанов в своем первом матче сыграет против бразильца Жоао Фонсеки. Рублев встретится с представителем Канады Габриэлем Диалло. Медведев поборется с победителем противостояние между чилийцем Алехандро Табило и испанцем Рафаэлем Хадаром.