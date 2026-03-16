Синнер: теннису нужен Медведев, у него уникальный стиль игры

Минувшей ночью Синнер обыграл Медведева (7:6, 7:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и завоевал 25-й титул в карьере.
«Мне кажется, Даниил играет в великолепный теннис. Он был очень уверен в себе, он уже выиграл пару титулов в этом году и очень хорошо показал себя здесь. Мы не должны забывать, что Даниил брал титул Большого шлема. Это о чем-то говорит. Он играл в великолепный теннис, очень хорошо подавал, и мне было трудно принимать, я испытывал проблемы на его второй подаче.
Но я считаю, что теннису нужен Медведев. У него уникальный стиль игры. Даниил значительно прогрессирует и может играть очень агрессивно. При этом при подаче у него один стиль игры, а на приеме — другой. И тебе приходится с этим справляться. Да, это здорово для спорта, что он снова играет на таком уровне», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Медведев проиграл свой 20-й финал. На счету 30-летнего россиянина 23 титула, включая победы на турнирах в Брисбене и Дубае в этом сезоне.
По ходу турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл действующего чемпиона британца Джейка Дрейпера (6:1, 7:5) и первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6). Благодаря этому выступлению он поднялся на одну позицию в одиночном рейтинге ATP и впервые за восемь месяцев вернулся в топ-10.