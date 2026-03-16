Синнер: теннису нужен Медведев, у него уникальный стиль игры

«Мне кажется, Даниил играет в великолепный теннис. Он был очень уверен в себе, он уже выиграл пару титулов в этом году и очень хорошо показал себя здесь. Мы не должны забывать, что Даниил брал титул Большого шлема. Это о чем-то говорит. Он играл в великолепный теннис, очень хорошо подавал, и мне было трудно принимать, я испытывал проблемы на его второй подаче.



Но я считаю, что теннису нужен Медведев. У него уникальный стиль игры. Даниил значительно прогрессирует и может играть очень агрессивно. При этом при подаче у него один стиль игры, а на приеме — другой. И тебе приходится с этим справляться. Да, это здорово для спорта, что он снова играет на таком уровне», — сказал Синнер на пресс-конференции.