Даниил Медведев получил потерянный багаж в Майами

Ранее стало известно о том, что американская авиакомпания United Airlines потеряла багаж 30-летнего россиянина во время перелета из Палм-Спрингс в Майами, где сегодня стартует турнир ATP серии «Мастерс».
«Небольшой апдейт. Мой багаж прибыл. Спасибо, United Airlines. Но давайте удостоверимся, что и ребята из моей команды тоже получат свои вещи», — написал Медведев в своих социальных сетях.
Впоследствии россиянин добавил, что проблема с багажом полностью решена. Свои чемоданы получили все, включая психотерапевта теннисиста.
10-я ракетка мира Даниил Медведев дошел до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
«Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 29 марта.