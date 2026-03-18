Медведев высмеял американскую авиакомпанию, потерявшую его багаж

Первая ракетка России Даниил Медведев иронично отреагировал на ответ авиакомпании United Airlines после жалобы на утерю багажа.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Американская авиакомпания потеряла багаж 30-летнего россиянина во время перелета из Палм-Спрингс в Майами, где сегодня стартует турнир ATP серии «Мастерс».

«Здравствуйте, Даниил. Спасибо, что обратились к нам. Мы сожалеем о задержке вашего багажа. Мы прекрасно понимаем, как важно получить свои вещи как можно быстрее. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения номер вашего дела о задержке багажа, чтобы мы могли проверить наличие обновленной информации», — написал аккаунт United Airlines в ответ на пост Медведева в соцсетях.

«Ошеломляющее количество помощи от искусственного интеллекта», — ответил Медведев.

На минувшей неделе Медведев в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 6:7). Этот результат позволил россиянину вернуться в топ-10 мирового рейтинга ATP.

«Мастерс» в Майами начнется для Медведева со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между американцем Александром Ковачевичем и японцем Рэем Сакамото.

