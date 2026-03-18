Медведев высмеял американскую авиакомпанию, потерявшую его багаж

«Здравствуйте, Даниил. Спасибо, что обратились к нам. Мы сожалеем о задержке вашего багажа. Мы прекрасно понимаем, как важно получить свои вещи как можно быстрее. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения номер вашего дела о задержке багажа, чтобы мы могли проверить наличие обновленной информации», — написал аккаунт United Airlines в ответ на пост Медведева в соцсетях.