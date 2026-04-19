День в истории спорта: 19 апреля 1987 года родилась Мария Шарапова

С четырех лет она начала тренироваться в Сочи, где тогда жила семья, а уже в 1993 году на показательном матче в Москве впечатлила легендарную Мартину Навратилову.
По совету Навратиловой отец увез Марию в США, где она поступила в академию Ника Боллетьери. Там Шарапова быстро прогрессировала и в 2001 году стала профессионалом. Прорыв случился в 2004 году на Уимблдоне: в 17 лет она обыграла Серену Уильямс в финале и завоевала первый титул Большого шлема, став первой россиянкой-победительницей Уимблдонского турнира.
Шарапова собрала полный карьерный шлем: победы на Уимблдоне (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и Roland Garros (2012, 2014). Она пять раз становилась первой ракеткой мира и выиграла 36 титулов WTA. Мария прославилась мощной подачей, выносливостью и характером, а также стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок благодаря контрактам с Nike и другими брендами.
В 2016 году Шарапову дисквалифицировали на два года за допинг, но она вернулась и продолжила выступать до 2020 года. Сегодня Мария занимается бизнесом, благотворительностью и воспитанием сына. Ее путь — пример упорства и таланта, вдохновляющий новое поколение теннисистов.