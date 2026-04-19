День в истории спорта: 19 апреля 1987 года родилась Мария Шарапова

По совету Навратиловой отец увез Марию в США, где она поступила в академию Ника Боллетьери. Там Шарапова быстро прогрессировала и в 2001 году стала профессионалом. Прорыв случился в 2004 году на Уимблдоне: в 17 лет она обыграла Серену Уильямс в финале и завоевала первый титул Большого шлема, став первой россиянкой-победительницей Уимблдонского турнира.