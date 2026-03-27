Гауфф повторила достижение Серены Уильямс в финале Майами

Накануне Гауфф одержала победу над 14-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии (6:1, 6:1).
Как сообщает Opta Ace в соцсетях, Гауфф в возрасте 22 лет и 11 месяцев стала самой молодой американкой, вышедшей в финал турнира в Майами после легендарной Серены Уильямс в 2003 году. Тогда Уильямс было 22 года и шесть месяцев.
По итогам турнира в Майами Гауфф вернется в топ-3 мирового рейтинга и вытеснит с третьего места Игу Швентек из Польши.
За титул Гауфф поборется с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Соболенко является действующей чемпионкой Майами.
В своем полуфинале Арина Соболенко обыграла вторую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину (6:4, 6:3).
Решающий матч в Майами станет для 27-летней Соболенко и 22-летней Гауфф 13-й личной встречей. Счет в противостоянии между теннисистками 6−6. Последний поединок на Итоговом турнире выиграла Соболенко. При этом в финалах Гауфф обыграла Соболенко дважды, против одной победы у белорусской спортсменки. Американка два раза победила Соболенко в матчах за титул на турнирах «Большого шлема» (US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025). Первая ракетка мира была сильнее Гауфф в финале Мадрида-2025.
Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 28 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн.