Гауфф повторила достижение Серены Уильямс в финале Майами

Представительница США Коко Гауфф стала самой молодой американкой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 в Майами после Серены Уильямс в 2003 году, сообщает Opta Ace.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне Гауфф одержала победу над 14-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии (6:1, 6:1).

Как сообщает Opta Ace в соцсетях, Гауфф в возрасте 22 лет и 11 месяцев стала самой молодой американкой, вышедшей в финал турнира в Майами после легендарной Серены Уильямс в 2003 году. Тогда Уильямс было 22 года и шесть месяцев.

По итогам турнира в Майами Гауфф вернется в топ-3 мирового рейтинга и вытеснит с третьего места Игу Швентек из Польши.

За титул Гауфф поборется с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Соболенко является действующей чемпионкой Майами.

В своем полуфинале Арина Соболенко обыграла вторую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину (6:4, 6:3).

Решающий матч в Майами станет для 27-летней Соболенко и 22-летней Гауфф 13-й личной встречей. Счет в противостоянии между теннисистками 6−6. Последний поединок на Итоговом турнире выиграла Соболенко. При этом в финалах Гауфф обыграла Соболенко дважды, против одной победы у белорусской спортсменки. Американка два раза победила Соболенко в матчах за титул на турнирах «Большого шлема» (US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025). Первая ракетка мира была сильнее Гауфф в финале Мадрида-2025.

Турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 28 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн.

