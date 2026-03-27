Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев сыграет с Синнером в полуфинале «Мастерса» в Майами

Представитель Германии Александр Зверев одержал победу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

4-я ракетка мира Зверев встречался с Франсиско Серундоло из Аргентины, который занимает 19-ю строчку в рейтинге АТР. Матч завершился победой немецкого спортсмена в двух сетах со счетом 6:1,6:2. Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут.

Александр Зверев стал седьмым игроком в истории, вышедшим в полуфинал «Мастерса» минимум 25 раз. До него это сделали: Пит Сампрас — 31, Андре Агасси — 32, Энди Маррей — 33, Роджер Федерер — 66, Рафаэль Надаль — 76 и Новак Джокович — 80.

За выход в финал турнира в Майами Зверев поборется с вторым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Синнер в своем матче ¼ финала одержал победу над Фрэнсисом Тиафо из США (6:2, 6:2). Итальянец обновил свой рекорд по выигранным подряд сетам на «Мастерсах» (30).

Полуфинал «Мастерса» в Майами станет для Зверева и Синнера 11-й очной встречей. Счет между теннисистами 7−4 в пользу второй ракетки мира. Синнер выиграл шесть последних матчей у Зверева.


Турнир серии «Мастерс» в Майами завершится 29 марта. Его общий призовой фонд составляет более $9,4 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Чехии Якуб Меншик. В прошлогоднем финале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше