Мирра Андреева поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Накануне Андреева одержала победу на турнире категории WTA 500 в австрийском Линце. В финале 18-летняя Андреева была сильнее бывшей соотечественницы, которая теперь представляет Австрию, — Анастасии Потаповой (1:6, 6:4, 6:3). Благодаря этой победе Андреева заработала рейтинговые очки и поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA. Теперь россиянка располагается на девятом месте.