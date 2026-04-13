Мирра Андреева поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Накануне Андреева одержала победу на турнире категории WTA 500 в австрийском Линце. В финале 18-летняя Андреева была сильнее бывшей соотечественницы, которая теперь представляет Австрию, — Анастасии Потаповой (1:6, 6:4, 6:3). Благодаря этой победе Андреева заработала рейтинговые очки и поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA. Теперь россиянка располагается на девятом месте.
Для Мирры Андреевой титул в Линце стал пятым в карьере и вторым в сезоне. Ранее она одержала победы на турнирах в Румынии (2024 год), Дубае (2025), Индиан-Уэллсе (2025) и Аделаиде (2026).
Первую строчку мирового рейтинга удерживает представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третьей строчке располагается американка Коко Гауфф.
Анастасия Потапова, благодаря выходу в финал Линца, взлетела на 43 позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 54-ю строчку.
Еще одна россиянка, Екатерина Александрова сохранила 13-е место в обновленном рейтинге WTA. Диана Шнайдер осталась на 19-й строчке. Анна Калинская потеряла одну позицию, опустившись на 23-е место.