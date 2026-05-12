Остапенко объяснила, почему назвала Калинскую симулянткой

36-я ракетка мира Остапенко одержала победу над Калинской, которая занимает 24-е место в рейтинге, в матче четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Риме (6:1: 6:2). Анна Калинская вышла на матч с перемотанным бедром. По ходу встречи Остапенко, назвала Калинскую симулянткой. После встречи соперницы не пожали друг другу руки.
«Я была готова ко всевозможным симуляциям с вызовами физиотерапевта и всему прочему. Она хитрая теннисистка, которая пытается выбить тебя из ритма, когда начинает проигрывать. Но самое главное, я действительно горжусь собой, тем, как мне удалось справиться со всем этим, проиграв три гейма и показав действительно хороший матч. Мне кажется, здесь так много отличных игроков, и мы уважаем друг друга. Я знаю, что могу быть эмоциональной на площадке, но в конечном итоге я уважаю других игроков», — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.
В четвертьфинале Остапенко встретится с представительницей румынии Сораной Кырстей. Кырстя на этом турнире в третьем круге выбила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.
Турнир категории WTA 1000 в Риме завершится 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 7,2 миллиона евро. Действующей победительницей соревнований является представительница Италии Джасмин Паолини. В прошлогоднем финале она обыграла четвертую ракетку мира из США Коко Гауфф (6:4, 6:2).