Хачанов впервые в карьере вышел в ¼ финала «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

15-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Хорватии Дино Прижмичем, который занимает 79-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час и 58 минут.

За выход в полуфинал турнира Хачанов поборется с 25-м номером мирового рейтинга Каспером Руудом из Норвегии, который в своем матче одержал победу над 10-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии (6:3, 6:1).

Напомним, во втором круге Рима Прижмич выбил из турнира 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича.

Карен Хачанов впервые в карьере вышел в ¼ финала «Мастерса» в Риме. Ранее его лучшим результатом на турнире был выход в четвертый круг в 2024 и 2025 годах.

29-летний теннисист в 11-й раз сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Последний раз до этой стадии Хачанов добирался в прошлом году на соревнованиях в канадском Торонто.


Турнир серии «Мастерс» завершится в столице Италии 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 миллиона евро. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропускает турнир из-за травмы.

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше