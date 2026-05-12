15-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем Хорватии Дино Прижмичем, который занимает 79-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час и 58 минут.
За выход в полуфинал турнира Хачанов поборется с 25-м номером мирового рейтинга Каспером Руудом из Норвегии, который в своем матче одержал победу над 10-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии (6:3, 6:1).
Напомним, во втором круге Рима Прижмич выбил из турнира 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича.
Карен Хачанов впервые в карьере вышел в ¼ финала «Мастерса» в Риме. Ранее его лучшим результатом на турнире был выход в четвертый круг в 2024 и 2025 годах.
29-летний теннисист в 11-й раз сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Последний раз до этой стадии Хачанов добирался в прошлом году на соревнованиях в канадском Торонто.
Турнир серии «Мастерс» завершится в столице Италии 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 миллиона евро. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропускает турнир из-за травмы.