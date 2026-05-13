Гауфф высказалась о пятой победе над Миррой Андреевой

«Думаю, в этом матче я точно сыграла намного лучше, чем в предыдущем. Особенно справа и на приеме — в этих компонентах у меня, по-моему, все получалось хорошо. Конечно, хотелось закрыть игру чуть раньше в третьем сете. Андреева сильно прибавила. Но я все равно почти в каждом гейме имела шансы на победу. В целом я довольна тем, как сыграла.



Условия в Риме непростые. Думаю, такие условия мне помогают. Хотя иногда они же и мешают.



Честно, было тяжело. Ты ведешь в счете 5:1 и понимаешь, что она в любой момент может заиграть невероятно. Но я еще думала о том, что в прошлом круге отыграла матчбол, так что меня сегодня здесь вообще могло не быть. Старалась ценить то, что я все еще в турнире, даже когда матчболы не складывались в мою пользу. Думаю, это было видно по моей реакции, когда я их не реализовывала.



Я пыталась держаться ментально. У меня было большое преимущество в третьем сете, но она подбиралась все ближе. Я знаю как нужно закрывать такие матчи, и рада, что смогла победить», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.