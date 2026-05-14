Хачанов объяснил поражение в матче с Каспером Руудом

«Долгий день получился, дождливый. Разминался сегодня раз пять, наверное. В какой-то момент даже подумал, что дождь сыграл мне на руку. Потому что первый сет я проиграл 1:6. Как раз было время, чтобы мы обсудили с тренером, что можно поменять. Как только мы возобновили матч, я начал играть более агрессивно, перехватил инициативу, во втором сете уже сам выиграл 6:1.



Третий в итоге удержать не смог. Немножко странная динамика была в матче. Как будто бы счет не отражает реальность. Я чувствовал, что мы играли на реально хорошем уровне. Но кто-то в самом начале овладевал преимуществом, и это преимущество давало большой отрыв в каждом сете. Если реально смотреть на матч — очень странный счет. Как будто бы матч его не отражает», — сказал Хачанов в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».