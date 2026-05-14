Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов объяснил поражение в матче с Каспером Руудом

Российский теннисист Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в матче ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

15-я ракетка мира Хачанов проиграл 25-му номеру мирового рейтинга Рууду в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 40 минут. Общая продолжительность матча составила более четырех часов. Встречу прерывали из-за дождя.

«Долгий день получился, дождливый. Разминался сегодня раз пять, наверное. В какой-то момент даже подумал, что дождь сыграл мне на руку. Потому что первый сет я проиграл 1:6. Как раз было время, чтобы мы обсудили с тренером, что можно поменять. Как только мы возобновили матч, я начал играть более агрессивно, перехватил инициативу, во втором сете уже сам выиграл 6:1.

Третий в итоге удержать не смог. Немножко странная динамика была в матче. Как будто бы счет не отражает реальность. Я чувствовал, что мы играли на реально хорошем уровне. Но кто-то в самом начале овладевал преимуществом, и это преимущество давало большой отрыв в каждом сете. Если реально смотреть на матч — очень странный счет. Как будто бы матч его не отражает», — сказал Хачанов в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».


Турнир серии «Мастерс» завершится в столице Италии 17 мая. Его общий призовой фонд составляет 8,2 миллиона евро. Действующим победителем соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропускает турнир из-за травмы. В прошлогоднем финале Алькарас одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером — 7:6 (7:5), 6:1.