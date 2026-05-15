Секрет мощных ударов Арины Соболенко: как тренируется теннисистка

Арина Соболенко уже несколько лет остается одной из главных звезд мирового тенниса. Белорусская спортсменка выигрывает турниры «Большого шлема», держится в топе рейтинга WTA и регулярно шокирует соперниц скоростью ударов. Во время некоторых матчей ее форхенд разгоняется так сильно, что статистику Соболенко начали сравнивать с мужским туром. При этом сама Арина не раз говорила, что за такой мощью стоит огромный объем работы — от силовых тренировок и упражнений на корпус до дыхательных практик и постоянной работы над выносливостью.