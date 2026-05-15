Секрет мощных ударов Арины Соболенко: как тренируется теннисистка

Арину Соболенко не случайно считают одной из самых мощных теннисисток мира. Ради таких ударов и выносливости спортсменка годами тренируется по определенной схеме.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Australian Open

Арина Соболенко уже несколько лет остается одной из главных звезд мирового тенниса. Белорусская спортсменка выигрывает турниры «Большого шлема», держится в топе рейтинга WTA и регулярно шокирует соперниц скоростью ударов. Во время некоторых матчей ее форхенд разгоняется так сильно, что статистику Соболенко начали сравнивать с мужским туром. При этом сама Арина не раз говорила, что за такой мощью стоит огромный объем работы — от силовых тренировок и упражнений на корпус до дыхательных практик и постоянной работы над выносливостью.

Силовая база без тяжелой «качалки»

В тренировках Соболенко много работы на корпус, баланс и взрывную силуИсточник: Соцсети

Мощь Арины Соболенко — результат многолетней работы, которая началась еще в юности. В подготовке теннисистки всегда было много бега, велосипеда, прыжковой работы и упражнений на выносливость. Тренеры быстро поняли, что у Арины очень сильные природные данные: ее бывший наставник даже говорил, что она могла бы стать тяжелоатлеткой.

При этом тренерский штаб не делал ставку на классическую «качалку» с большими весами. В теннисе слишком объемные мышцы могут мешать скорости и подвижности, поэтому Соболенко больше работает с функциональными упражнениями. В ее тренировках много выпадов, прыжков, упражнений с резинками, медболами и собственным весом. Отдельное внимание уделяется корпусу, ягодицам и спине — именно эти мышцы помогают мощно бить по мячу и выдерживать длинные розыгрыши.

Сейчас такая система подготовки считается одной из самых эффективных для современного тенниса. Она помогает Соболенко оставаться одновременно очень мощной и быстрой на корте даже в затяжных матчах.

Выносливость и контроль вместо больших весов

Вместо тяжелых весов Соболенко все чаще выбирает упражнения на скорость и устойчивостьИсточник: Соцсети

За последние годы тренировки Соболенко заметно изменились. Если раньше акцент был на наборе силы, то сейчас команда теннисистки больше работает над выносливостью, скоростью восстановления и контролем движений. В современном теннисе этого часто не хватает даже очень физически сильным игрокам.

Поэтому в подготовке Арины стало меньше работы с тяжелыми штангами и больше упражнений с собственным весом. Она регулярно делает планки, упражнения на стабилизацию корпуса, прыжковые связки и тренировки на резкую смену направления. Отдельный блок — работа на торможение: теннисистка учится быстро останавливаться после ускорений, чтобы не терять баланс и не перегружать колени.

Такие тренировки помогают Соболенко сохранять скорость даже в очень длинных матчах. А еще — уменьшают риск травм, которые часто появляются у игроков с агрессивным стилем игры.

Дыхание, растяжка и контроль эмоций

Дыхательные практики и растяжка помогают Соболенко быстрее восстанавливаться после нагрузок
Дыхательные практики и растяжка помогают Соболенко быстрее восстанавливаться после нагрузокИсточник: Соцсети

Сейчас в подготовке Соболенко много внимания уделяется не только силе, но и восстановлению. После тяжелых тренировок и матчей теннисистка работает с дыхательными упражнениями, растяжкой и мобильностью суставов. Такие занятия помогают быстрее снижать напряжение в теле и легче переносить нагрузку во время турниров.

Отдельная часть подготовки — контроль эмоций на корте. Несколько лет назад Соболенко часто критиковали за вспыльчивость и слишком эмоциональные реакции во время матчей. Со временем спортсменка стала спокойнее: в ее тренировках появились упражнения на концентрацию, дыхание и контроль пульса в стрессовых ситуациях. Для тенниса это особенно важно, потому что сильное напряжение быстро влияет на подачу, удары и координацию.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше