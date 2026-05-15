Медведев рассказал о своей тактике на матч с Янником Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев высказался в преддверии полуфинального матча против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Shi Tang/Getty Images

Накануне 9-я ракетка мира Медведев вышел в ½ финала турнира, обыграв в трех сетах 20-летнего испанца Мартина Ландалусе. Первый сет завершился победой 94-й ракетки мира со счетом 6:1, вторая и третья партия остались за Медведевым — 6:4, 7:5.

— Очень просто: играть так, как это делал Мартин Ландалусе в первом сете, идти с максимумом силы и каждый мяч забивать по линии. Это шутка, но в каком-то смысле если хочешь обыграть Янника, то должен показывать свой лучший теннис. Мы не сумасшедшие, ты не будешь все мячи забивать по линии — у тебя должен быть хороший день, чтобы все удары и подача получались, чтобы оказывать на него давление. Сделать это не так просто.

Это теннис, это спорт. Все возможно. Он уступает гораздо меньше, чем побеждает, но, как сказал мой друг Андрей Рублев, в какой-то момент он должен проиграть. Когда выйду на корт, постараюсь заставить его проиграть следующий матч, — приводит слова Медведева Punto de Break.

15 мая Синнер и Медведев поборются за выход в финал турнира в столице Италии. Счет личных встреч между теннисистами 9−7 в пользу итальянца. Последний раз Медведев побеждал Синнера в ¼ финала Уимблдона в 2024 году.

Янник Синнер обыграл 14-ю ракетку мира Андрея Рублева в четвертьфинале турнира. Итальянец одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю 24-летний спортсмен обошел 4-ю ракетку мира Новака Джоковича. 38-летний серб одержал 31 победу подряд на «Мастерсах» в 2011 году.


Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
