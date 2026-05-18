Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра Мирры Андреевой выиграла первый титул в сезоне

Российская теннисистка Эрика Андреева одержала победу на турнире категории W 75 в хорватском Загребе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Graham Denholm/Getty Images

21-летняя Эрика Андреева в финале турнира в Хорватии встречалась с представительницей Германии Эллой Зайдель. Россиянка обыграла Зайдель в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Эрика Андреева завоевала первый титул в этом сезоне и пятый в карьере.

Благодаря победе в Загребе Андреева поднялась на 62 строчки в мировом рейтинге и теперь занимает 244-е место. Зайдель прибавила три позиции. Теперь теннисистка располагается на 97-м месте.

Лучшей позицией Эрики Андреевой в рейтинге WTA была 65-я строчка в октябре 2024 года.

Эрика Андреева является старшей сестрой 8-й ракетки мира 19-летней Мирры Андреевой.


Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше