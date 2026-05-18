Сестра Мирры Андреевой выиграла первый титул в сезоне

21-летняя Эрика Андреева в финале турнира в Хорватии встречалась с представительницей Германии Эллой Зайдель. Россиянка обыграла Зайдель в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Эрика Андреева завоевала первый титул в этом сезоне и пятый в карьере.
Благодаря победе в Загребе Андреева поднялась на 62 строчки в мировом рейтинге и теперь занимает 244-е место. Зайдель прибавила три позиции. Теперь теннисистка располагается на 97-м месте.
Лучшей позицией Эрики Андреевой в рейтинге WTA была 65-я строчка в октябре 2024 года.
Эрика Андреева является старшей сестрой 8-й ракетки мира 19-летней Мирры Андреевой.