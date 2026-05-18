Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» вернулась к тренеру спустя месяц

Французская теннисистка Лоис Буассон возобновила сотрудничество с тренером Флорианом Рейне. Об этом сообщает L'Équipe.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Именно под его руководством 23-летняя спортсменка сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» в 2025 году, имея уайлд‑кард.

В полуфинале первая ракетка Франции Буассон уступила американской теннисистке Коко Гауфф в двух сетах со счетом 1:6, 2:6. На пути к полуфиналу она обыграла россиянку Мирру Андрееву и представительницу США Джессику Пегулу.

Ранее, чуть больше месяца назад, теннисистка в пробном режиме начала работать с нидерландским специалистом Риком Влесхауверсом. Теперь же она приняла решение вернуться к прежнему наставнику — Флориану Рейне.

В нынешнем сезоне Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня. Ранее ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов турнира за размер призовых.


Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше