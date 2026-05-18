Полуфиналистка «Ролан Гаррос» вернулась к тренеру спустя месяц

Именно под его руководством 23-летняя спортсменка сенсационно дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» в 2025 году, имея уайлд‑кард.
В полуфинале первая ракетка Франции Буассон уступила американской теннисистке Коко Гауфф в двух сетах со счетом 1:6, 2:6. На пути к полуфиналу она обыграла россиянку Мирру Андрееву и представительницу США Джессику Пегулу.
Ранее, чуть больше месяца назад, теннисистка в пробном режиме начала работать с нидерландским специалистом Риком Влесхауверсом. Теперь же она приняла решение вернуться к прежнему наставнику — Флориану Рейне.
В нынешнем сезоне Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня. Ранее ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов турнира за размер призовых.