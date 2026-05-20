Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер рассказал, чем занимается в свободное время

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о своем досуге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

На минувшей неделе 24-летний Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме. Он смог выиграть все турниры этой категории, включенные в календарь.

— Мне нужно досмотреть His & Hers на Netflix; у меня остался один эпизод. Мне также нравятся триллеры. Но если я один вечером, мне больше по душе PlayStation, — приводит слова Синнера французская газета L'Equipe.

His & Hers (Его и ее) — американский телевизионный мини-сериал в жанре мистического триллера. Экранизация одноименного романа Элис Фини 2020 года.

Янник Синнер выиграл шесть турниров серии «Мастерс» подряд и продлил победную серию на этих турнирах до 34 матчей. По обоим показателям итальянец установил рекорд ATP. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году в Индиан‑Уэллсе, Майами, Монте‑Карло, Мадриде и Риме, а также завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.

Последнее поражение на турнирах этого уровня итальянец потерпел в Шанхае в октябре 2025 года, когда снялся с матча третьего круга серии «Мастерс» из‑за судорог.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше