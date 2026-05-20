Янник Синнер рассказал, чем занимается в свободное время

На минувшей неделе 24-летний Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме. Он смог выиграть все турниры этой категории, включенные в календарь.
— Мне нужно досмотреть His & Hers на Netflix; у меня остался один эпизод. Мне также нравятся триллеры. Но если я один вечером, мне больше по душе PlayStation, — приводит слова Синнера французская газета L'Equipe.
His & Hers (Его и ее) — американский телевизионный мини-сериал в жанре мистического триллера. Экранизация одноименного романа Элис Фини 2020 года.
Янник Синнер выиграл шесть турниров серии «Мастерс» подряд и продлил победную серию на этих турнирах до 34 матчей. По обоим показателям итальянец установил рекорд ATP. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году в Индиан‑Уэллсе, Майами, Монте‑Карло, Мадриде и Риме, а также завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.
Последнее поражение на турнирах этого уровня итальянец потерпел в Шанхае в октябре 2025 года, когда снялся с матча третьего круга серии «Мастерс» из‑за судорог.