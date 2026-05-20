Янник Синнер рассказал, чем занимается в свободное время

Янник Синнер выиграл шесть турниров серии «Мастерс» подряд и продлил победную серию на этих турнирах до 34 матчей. По обоим показателям итальянец установил рекорд ATP. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году в Индиан‑Уэллсе, Майами, Монте‑Карло, Мадриде и Риме, а также завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.