Россиянка одержала победу в 2-м круге квалификации «Ролан Гаррос»

220-я ракетка мира Приданкина встречалась с соотечественницей 23-летней Юлией Авдеевой, которая занимает 240-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Приданкиной в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут.
В следующем круге 20-летняя Елена Приданкина встретится с представительницей Японии Химено Сакацумэ.
В нынешнем сезоне Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Ранее ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов турнира за размер призовых.