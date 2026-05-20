Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка одержала победу в 2-м круге квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Приданкина одержала победу в матче второго круга квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

220-я ракетка мира Приданкина встречалась с соотечественницей 23-летней Юлией Авдеевой, которая занимает 240-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Приданкиной в двух сетах со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут.

В следующем круге 20-летняя Елена Приданкина встретится с представительницей Японии Химено Сакацумэ.


В нынешнем сезоне Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 24 мая по 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Ранее ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов турнира за размер призовых.