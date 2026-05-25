Самсонова проиграла 170-й ракетке мира на «Ролан Гаррос»

27-я ракетка мира Самсонова встречалась с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая занимает 170-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Тайхман в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 37 минут.
Во втором круге Хиль Белен Тайхман сыграет против 46-й ракетки мира Магдалены Фрэнх из Польши.
Ранее Самсонова заявила, что не ждет от себя высоких результатов. Спортсменка рассказала, что начала сотрудничество с новым тренером аргентинцем Франко Давинелли, а также сменила физио-специалистов.
Лучшим результатом Самсоновой в нынешнем сезоне является выход в четвертьфинал турниров категории WTA 500 в австралийском Брисбене и в Абу-Даби.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.