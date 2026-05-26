Рууд — о матче с Сафиуллиным: У меня был жар и головокружение

В первом круге 16-я ракетка мира Рууд обыграл россиянина Романа Сафиуллина, который занимает 141-е место в мировом рейтинге. Первый и второй сет завершились в пользу норвежца со счетом 6:2, 7:6 (7:5).



По ходу третьей партии Рууд почувствовал недомогание и вызвал на корт медицинскую бригаду, теннисист плохо двигался и еле держался на ногах. Третий и четвертый сет остались за россиянином 7:5, 6:0. В заключительном сете самочувствие Рууда улучшилось, он смог выиграть партию со счетом 6:2 и пройти во второй раунд. Спортсмены играли на корте при температуре +29 градусов.