Рууд — о матче с Сафиуллиным: У меня был жар и головокружение

В первом круге 16-я ракетка мира Рууд обыграл россиянина Романа Сафиуллина, который занимает 141-е место в мировом рейтинге. Первый и второй сет завершились в пользу норвежца со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
По ходу третьей партии Рууд почувствовал недомогание и вызвал на корт медицинскую бригаду, теннисист плохо двигался и еле держался на ногах. Третий и четвертый сет остались за россиянином 7:5, 6:0. В заключительном сете самочувствие Рууда улучшилось, он смог выиграть партию со счетом 6:2 и пройти во второй раунд. Спортсмены играли на корте при температуре +29 градусов.
— Я был близок к тому, чтобы отправиться домой. В конце третьего и четвертого сетов я чувствовал себя ужасно, у меня кружилась голова, был жар. Было очень трудно видеть мяч. К счастью, в четвертом сете у меня была возможность перевести дух, чтобы успокоиться и немного остыть. Это был очень тяжелый матч, — приводит слова Рууда пресс‑служба турнира.
В следующем круге Каспер Рууд встретится с сербом Хамадом Меджедовичем.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера.