Джокович раскритиковал условия на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович выразил недовольство организацией матчей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» проходит в Париже и завершится 7 июня. С самого начала турнира температура воздуха держится на отметке +29 и выше.

— Не понимаю, почему у них нет правила на случай экстремальной жары. Я об этом не знал — думал, что такое правило существует на всех турнирах «Большого шлема», но кто-то сказал мне, что на «Ролан Гаррос» его нет. Полагаю, если бы крышу закрыли, чтобы справиться с жарой, это было бы несправедливо по отношению к другим игрокам и матчам, проходящим на открытых кортах. Почему нужно закрывать центральный корт, а всем остальным продолжать играть под солнцем? Я бы с этим не согласился, хотя, конечно, было бы здорово играть под закрытой крышей в такой жаркий день.

Мы уже сталкивались с этим в Австралии в последние годы, когда матчи откладывались на один, два или три часа, пока температурный индекс не опускался до приемлемого уровня. Это справедливо. На турнирах «Большого шлема» это не должно быть проблемой, ведь там огромное количество кортов. Есть освещение, большие арены. Можно перенести матчи на другие площадки и играть в других условиях.

На менее крупных турнирах, где нет такой инфраструктуры, ситуация уже совсем другая. Есть турниры, например в Умаге, в Хорватии, где матчи начинаются только в пять вечера и заканчиваются очень поздно ночью. Идеально ли это, когда встреча затягивается до глубокой ночи? Очевидно, нет. Но если заранее известно, что ожидается экстремальная жара, возможно, такие меры стоит рассматривать, — приводит слова Джоковича Punto de Break.


Накануне 4-я ракетка мира Джокович вышел в третий круг турнира, обыграв француза Валантена Руайе. В следующем раунде 38-летний серб встретится с Жоао Фонсекой из Бразилии.

Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше