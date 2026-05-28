Мирра Андреева: Год назад проиграла бы такой матч

Первая ракетка России Мирра Андреева прокомментировала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Мирра Андреева во втором раунде обыграла 175-й номер мирового рейтинга, представительницу Испании Марину Бассольс-Риберу (3:6, 6:1, 6:1).

— Как думаешь, версия Мирры Андреевой годичной давности проиграла бы этот матч из позиции 0:1 по сетам и 15:40 на своей подаче в первом гейме второй партии?

— Возможно. Сейчас в плане психологии и в плане отношения к счету все намного лучше. Я чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию тоже. Я очень плохо отвечаю на вопросы из разряда «было бы», но здесь скажу, что да. Наверное, год назад проиграла бы такой матч, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

В следующем раунде 19-летняя Мирра Андреева встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA. Счет личных встреч между теннисистками 4−0 в пользу Андреевой. В этом сезоне россиянка дважды обыграла Боузкову. Она была сильнее 27-летней чешки в Аделаиде и Майами.


Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой у женщин является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

