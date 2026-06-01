Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это непривычно». Фонсека — о выходе в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Накануне 30-я ракетка мира Фонсека одержал победу в матче четвертого круга турнира над представителем Норвегии Каспером Руудом. В третьем круге 19-летний Фонсека выбил 4-ю ракетку мира серба Новака Джоковича.

В возрасте 19 лет и 276 дней бразилец стал вторым по молодости игроком из Южной Америки, вышедшим в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в Открытой эре — после Гильермо Переса-Рольдана (19 лет и 221 день) и Хуана Мартина дель Потро (19 лет и 336 дней).

— Интересно узнать, как ты себя чувствуешь. Это твой первый выход в ¼ финала на турнире «Большого шлема». Как ты справляешься физически и психологически на этом этапе?


— Чувствую себя хорошо. Просто стараюсь наслаждаться моментом. Для меня все это непривычно. Захожу в раздевалку и остаюсь там одним из последних игроков. Это безумие.

Все по-другому. Конечно, это мой первый такой опыт, но я просто живу этим моментом. Физически все в порядке. В выходные дни между матчами я хорошо восстанавливаюсь. Конечно, после матчей чувствуется усталость, но я хорошо сплю, правильно питаюсь, отдыхаю и поддерживаю водный баланс. Во вторник все будет отлично, — сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Жоао Фонсека встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком. 20-летний Меншик в четвертом круге обыграл россиянина Андрея Рублева.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше