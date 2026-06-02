Соболенко отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис

Накануне 44-летняя Уильямс объявила о своем возвращении на корт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Уильямс примет участие на соревнованиях категории WTA 500 в Лондоне в парном разряде. Серена Уильямс получила wild card (специальное приглашение) и выступит в паре с 19-летней канадской спортсменкой Викторией Мбоко.
— Я знаю, что ты играла с Сереной Уильямс только один раз. Она возвращается. Будешь ли ты рада сыграть против нее?
— Она возвращается в одиночном или парном разряде?
— Пока в парном, а затем — в одиночном.
— Она фантастическая. Я с нетерпением жду возможности увидеть ее игру — это хорошая новость для тенниса, — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в ¼ финала «Ролан Гаррос».
Турнир категории WTA 500 в Лондоне пройдет с 8 по 14 июня. Для Уильямс это будет первый официальный матч почти за четыре года: последний раз американка выходила на корт на турнире под эгидой WTA в 2022 году — на US Open, где уступила австралийке Айле Томлянович — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.
На счету Серены Уильямс 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 — в парном. Она также завоевала четыре золота на Олимпийских играх (три медали в парном разряде и одну — в одиночном).