Соболенко отреагировала на возвращение Серены Уильямс в теннис

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о возвращении Серены Уильямс в тур.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Накануне 44-летняя Уильямс объявила о своем возвращении на корт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Уильямс примет участие на соревнованиях категории WTA 500 в Лондоне в парном разряде. Серена Уильямс получила wild card (специальное приглашение) и выступит в паре с 19-летней канадской спортсменкой Викторией Мбоко.

— Я знаю, что ты играла с Сереной Уильямс только один раз. Она возвращается. Будешь ли ты рада сыграть против нее?


— Она возвращается в одиночном или парном разряде?

— Пока в парном, а затем — в одиночном.


— Она фантастическая. Я с нетерпением жду возможности увидеть ее игру — это хорошая новость для тенниса, — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в ¼ финала «Ролан Гаррос».

Турнир категории WTA 500 в Лондоне пройдет с 8 по 14 июня. Для Уильямс это будет первый официальный матч почти за четыре года: последний раз американка выходила на корт на турнире под эгидой WTA в 2022 году — на US Open, где уступила австралийке Айле Томлянович — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

На счету Серены Уильямс 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 — в парном. Она также завоевала четыре золота на Олимпийских играх (три медали в парном разряде и одну — в одиночном).


Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше