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Диана Шнайдер повторила достижение Шараповой и Серены Уильямс

Российская теннисистка Диана Шнайдер повторила редкое достижение на турнирах серии «Большого шлема».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 22-летняя россиянка обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0.

Как сообщает Opta, это четвертый случай в истории турниров «Большого шлема», когда первая ракетка мира под ноль проигрывает третий сет. Ранее повесить «баранку» в третьем сете в матче ТБШ против первой ракетки мира удавалось только Штеффи Граф (1995, «Ролан Гаррос» — против Аранчи Санчес-Викарио), Серене Уильямс (2005, Australian Open — против Линдсей Дэвенпорт) и Марии Шараповой (2006, US Open — против Амели Моресмо).

Соперницей Шнайдер за выход в финал «Ролан Гаррос» станет Майя Хвалиньска из Польши (114-я ракетка мира), которая ранее обыграла еще одну россиянку Анну Калинскую. Также за выход в финал поборются Мирра Андреева (Россия) и Марта Костюк (Украина).

Матч Шнайдер — Хвалиньская состоится в четверг, 4 июня. Ориентировочное время начала — 17 часов по московскому времени.

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