Ольховский: Соболенко «сломалась» по ходу матча со Шнайдер

3 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 22-летняя россиянка обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0. Россиянка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».
«Считаю, что скорее Соболенко сама “сломалась”. Она вела 5:4 во втором сете на своей подаче, и мяч просто снесло, а на брейк-пойнте Диана очень удачно сыграла, и игра пошла ровно в противоположную сторону. Диана молодчина, переломила ход встречи. После полутора сетов никто не предполагал, что Диана сможет вернуться», — передает слова Ольховского ТАСС.
В полуфинале Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской, которая в четвертьфинале победила россиянку Анну Калинскую.