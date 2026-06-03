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Ольховский: Соболенко «сломалась» по ходу матча со Шнайдер

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

3 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 22-летняя россиянка обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0. Россиянка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Считаю, что скорее Соболенко сама “сломалась”. Она вела 5:4 во втором сете на своей подаче, и мяч просто снесло, а на брейк-пойнте Диана очень удачно сыграла, и игра пошла ровно в противоположную сторону. Диана молодчина, переломила ход встречи. После полутора сетов никто не предполагал, что Диана сможет вернуться», — передает слова Ольховского ТАСС.

В полуфинале Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалиньской, которая в четвертьфинале победила россиянку Анну Калинскую.

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