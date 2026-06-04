«Устал от этого». Берреттини — о травме на «Ролан Гаррос»

Такое происходит последние годы, но мне стоит обратить внимание и на хорошие вещи, которые я сделал на этом турнире. Потому что пару недель или дней назад было бы безумием подумать, что я дойду до четвертьфинала. Так что я постараюсь вернуться домой с улыбкой. Я разочарован, мне грустно, но я также горжусь тем, как боролся на протяжении всего турнира, — сказал Берреттини на послематчевой пресс-конференции.