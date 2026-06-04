«Устал от этого». Берреттини — о травме на «Ролан Гаррос»

105-я ракетка мира Маттео Берреттини не смог доиграть матч против соотечественника Маттео Арнальди из-за травмы бедра. Теннисист был вынужден сняться по ходу второго сета при счете 2:5 в пользу 104-й ракетки мира Арнальди.
— В середине первого сета я начал что-то ощущать на подаче, но я соревновался. Матч был очень трудным, и я особо об этом не думал. Просто продолжал и старался изо всех сил. Сегодня это было и правда сложной задачей, но чем больше играл, чем больше подавал, бил форхенды, тем хуже я себя чувствовал.
— Насколько тяжело принять решение о прекращении матча?
— Очень трудно, потому что мне казалось, что это неправильно. По большей части потому, что я много раз так делал и уже устал сниматься. Не хотел, чтобы турнир заканчивался вот так. Хотел завершить матч выиграв или проиграв. Есть чувство, что я лишил себя возможности бороться до последнего очка, возможности попробовать.
Такое происходит последние годы, но мне стоит обратить внимание и на хорошие вещи, которые я сделал на этом турнире. Потому что пару недель или дней назад было бы безумием подумать, что я дойду до четвертьфинала. Так что я постараюсь вернуться домой с улыбкой. Я разочарован, мне грустно, но я также горжусь тем, как боролся на протяжении всего турнира, — сказал Берреттини на послематчевой пресс-конференции.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Арнальди встретится с еще одним итальянцем Флавио Коболли.