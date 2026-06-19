Янник Синнер провел первую тренировку на Уимблдоне

Синнер был главным фаворитом на победу на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в отсутствие Карлоса Алькараса, который не участвовал в турнире из-за травмы запястья. Но теннисист сенсационно вылетел во втором круге, проиграв представителю Аргентины Хуану Мануэлю Серрандоло. Чемпионом «Ролан Гаррос» стал третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.