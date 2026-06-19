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Янник Синнер провел первую тренировку на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в этом году будет защищать титул на Уимблдоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Пресс-служба турнира разместила видео в соцсетях, в которых показала как Синнер приехал на корт и провел первую тренировку.

В этом году Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Ранее турнир объявил о рекордных призовых. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.

Напомним, в прошлом году Синнер впервые выиграл титул на Уимблдоне, обыграв в финале представителя Испании Карлоса Алькараса.

Синнер был главным фаворитом на победу на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в отсутствие Карлоса Алькараса, который не участвовал в турнире из-за травмы запястья. Но теннисист сенсационно вылетел во втором круге, проиграв представителю Аргентины Хуану Мануэлю Серрандоло. Чемпионом «Ролан Гаррос» стал третья ракетка мира Александр Зверев из Германии.

Карлос Алькарас также не сыграет на Уимблдоне.

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