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Алькарас обошел Синнера и стал теннисистом года по версии ESPN

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал обладателем премии ESPY от телеканала ESPN в номинации «Теннисист года».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» опередил в борьбе за награду первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси и двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Елену Рыбакину из Казахстана.

Премия ESPY ежегодно вручается телеканалом ESPN лучшим спортсменам и командам по итогам прошедшего года. Церемония награждения состоялась 15 июля.

Среди лауреатов премии также оказались олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью, баскетболисты Джейлен Брансон и Стефен Карри, футболист Лионель Месси и другие известные спортсмены.

Ранее в СМИ сообщили, что Алькарас полностью восстановился после травмы запястья. Он вошел в заявку на турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет с 13 по 23 августа.

Напомним, Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы. За это время испанец пропустил несколько крупнейших турниров сезона, включая Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Во время вынужденной паузы он потерял одну позицию в рейтинге ATP, опустившись со второго на третье место.

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