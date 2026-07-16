Алькарас обошел Синнера и стал теннисистом года по версии ESPN

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» опередил в борьбе за награду первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси и двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Елену Рыбакину из Казахстана.
Премия ESPY ежегодно вручается телеканалом ESPN лучшим спортсменам и командам по итогам прошедшего года. Церемония награждения состоялась 15 июля.
Среди лауреатов премии также оказались олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью, баскетболисты Джейлен Брансон и Стефен Карри, футболист Лионель Месси и другие известные спортсмены.
Ранее в СМИ сообщили, что Алькарас полностью восстановился после травмы запястья. Он вошел в заявку на турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет с 13 по 23 августа.
Напомним, Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы. За это время испанец пропустил несколько крупнейших турниров сезона, включая Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Во время вынужденной паузы он потерял одну позицию в рейтинге ATP, опустившись со второго на третье место.