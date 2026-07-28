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Тренер Синнера рассказал о тяжелом периоде из-за допингового дела

Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, как теннисист пережил дисквалификацию после допингового дела.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительную пробу на допинг. Рассматривалась дисквалификация теннисиста на срок от одного до двух лет. Но в январе 2025 года итальянец достиг соглашения с Международным антидопинговым агентством (WADA) о трехмесячной дисквалификации.

— Когда его дисквалифицировали из-за дела с мазью, вы беспокоились, что Синнер может сломаться?


— Это был, несомненно, сложный момент. Ты не понимаешь, что происходит, так как не виноват. Но в теннисе мы привыкли всегда видеть стакан наполовину полным и переворачивать все с ног на голову. Ты выбыл на ранней стадии «Ролан Гаррос»? Будет больше времени на подготовку к Уимблдону. Тебя дисквалифицировали? Есть время восстановиться, набраться сил подправить технику. Вот так всегда выбираешься из водоворота событий. И Янник в этом плане феноменален: когда он выходит на корт, стирает все, что происходит снаружи, отбрасывает это. Важен только сам матч, — приводит слова Ваньоцци Corriere della Sera.


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