Тренер Синнера рассказал о тяжелом периоде из-за допингового дела



— Это был, несомненно, сложный момент. Ты не понимаешь, что происходит, так как не виноват. Но в теннисе мы привыкли всегда видеть стакан наполовину полным и переворачивать все с ног на голову. Ты выбыл на ранней стадии «Ролан Гаррос»? Будет больше времени на подготовку к Уимблдону. Тебя дисквалифицировали? Есть время восстановиться, набраться сил подправить технику. Вот так всегда выбираешься из водоворота событий. И Янник в этом плане феноменален: когда он выходит на корт, стирает все, что происходит снаружи, отбрасывает это. Важен только сам матч, — приводит слова Ваньоцци Corriere della Sera.