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Мирра Андреева высказалась о генетических тестах в WTA

Мирра Андреева прокомментировала решение WTA ввести обязательное генетическое тестирование и заявила, что будет соблюдать все правила организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

С 1 июля Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. Теннисистки должны будут пройти проверку на наличие гена SRY, который играет ключевую роль в определении мужского пола у человека. При его отсутствии теннисистки смогут участвовать в турнирах организации.

— Недавно WTA объявила, что введет генетическое тестирование для игроков. Что вы об этом думаете?

— Сейчас моя главная цель — показывать лучший теннис на каждом турнире, который у меня впереди: в Торонто, Цинциннати, Нью-Йорке. На каждом из них.

Я полностью принимаю любые правила, которые вводит WTA, и буду им следовать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) обновил правила участия в женских соревнованиях. Согласно новой политике, выступать в этой категории смогут только биологические женщины. Определение права на участие также будет проводиться с помощью анализа гена SRY.

На турнире категории WTA 1000 в Торонто Мирра Андреева вышла в третий круг, обыграв бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Турнир в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.


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