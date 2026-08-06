Мирра Андреева высказалась о генетических тестах в WTA

— Сейчас моя главная цель — показывать лучший теннис на каждом турнире, который у меня впереди: в Торонто, Цинциннати, Нью-Йорке. На каждом из них.



Я полностью принимаю любые правила, которые вводит WTA, и буду им следовать, — сказала Андреева на пресс-конференции.