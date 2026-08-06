Мирра Андреева высказалась о генетических тестах в WTA

С 1 июля Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. Теннисистки должны будут пройти проверку на наличие гена SRY, который играет ключевую роль в определении мужского пола у человека. При его отсутствии теннисистки смогут участвовать в турнирах организации.
— Недавно WTA объявила, что введет генетическое тестирование для игроков. Что вы об этом думаете?
— Сейчас моя главная цель — показывать лучший теннис на каждом турнире, который у меня впереди: в Торонто, Цинциннати, Нью-Йорке. На каждом из них.
Я полностью принимаю любые правила, которые вводит WTA, и буду им следовать, — сказала Андреева на пресс-конференции.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) обновил правила участия в женских соревнованиях. Согласно новой политике, выступать в этой категории смогут только биологические женщины. Определение права на участие также будет проводиться с помощью анализа гена SRY.
На турнире категории WTA 1000 в Торонто Мирра Андреева вышла в третий круг, обыграв бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
Турнир в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.