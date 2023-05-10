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16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации средств потраченных на чемпионат мира

ВФВ требует компенсацию в размере 80 миллионов долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Яременко, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказал, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу.

«Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идет выбор арбитров», — приводит слова Яременко ТАСС.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд должен был пройти в России. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла его в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине. ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира в размере 80 миллионов долларов.

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 Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации...
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