Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации средств потраченных на чемпионат мира
ВФВ требует компенсацию в размере 80 миллионов долларов.
ВФВ требует компенсацию в размере 80 миллионов долларов.
Александр Яременко, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказал, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу.
«Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идет выбор арбитров», — приводит слова Яременко ТАСС.
Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд должен был пройти в России. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла его в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине. ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира в размере 80 миллионов долларов.