Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для компенсации средств потраченных на чемпионат мира

Александр Яременко, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказал, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу.

«Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идет выбор арбитров», — приводит слова Яременко ТАСС.