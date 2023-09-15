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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Италия и Польша сыграют в финале чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Италии победила команду Франции (25:21, 25:19, 25:23) в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.

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Источник: AP 2023

В финале итальянцы сыграют против сборной Польши, которая в другом полуфинале переиграла команду Словении (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Финал пройдет в субботу, 16 сентября, в Риме.

Италия является действующим чемпионом Европы и самой титулованной командой континента. На их счету семь чемпионских титулов. Польша единственный раз в своей истории выигрывала чемпионат Европы в 2009 году.

В матче за бронзовые медали турнира встретятся сборные Франции и Словении. Франция единственный раз в своей истории выигрывала чемпионат Европы в 2015 году. Словения на последних четырех турнирах трижды выигрывала серебряные медали.

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