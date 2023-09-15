Италия и Польша сыграют в финале чемпионата Европы по волейболу

В финале итальянцы сыграют против сборной Польши, которая в другом полуфинале переиграла команду Словении (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Финал пройдет в субботу, 16 сентября, в Риме.

Италия является действующим чемпионом Европы и самой титулованной командой континента. На их счету семь чемпионских титулов. Польша единственный раз в своей истории выигрывала чемпионат Европы в 2009 году.