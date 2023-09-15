Италия и Польша сыграют в финале чемпионата Европы по волейболу
Мужская сборная Италии победила команду Франции (25:21, 25:19, 25:23) в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
Мужская сборная Италии победила команду Франции (25:21, 25:19, 25:23) в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
В финале итальянцы сыграют против сборной Польши, которая в другом полуфинале переиграла команду Словении (23:25, 25:21, 25:20, 25:21). Финал пройдет в субботу, 16 сентября, в Риме.
Италия является действующим чемпионом Европы и самой титулованной командой континента. На их счету семь чемпионских титулов. Польша единственный раз в своей истории выигрывала чемпионат Европы в 2009 году.
В матче за бронзовые медали турнира встретятся сборные Франции и Словении. Франция единственный раз в своей истории выигрывала чемпионат Европы в 2015 году. Словения на последних четырех турнирах трижды выигрывала серебряные медали.