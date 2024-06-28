Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде

​​В 2014 году 19-летний ван де Вельде познакомился в социальных сетях с 12-летней девочкой, а затем вступил с ней в половую связь. Сообщается, что он знал о возрасте ребенка. Спортсмена приговорили к четырем годам тюремного заключения. Часть срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован на родину, где его освободили. Он вернулся к выступлениям уже в 2017 году.

Новость о поездке ван де Вельде на Олимпиаду вызвала негативную реакцию в британских СМИ, поскольку спортсмен был обвинен в сексуальном насилии над девушкой из Англии.

В федерации волейбола Нидерландов заявили, что не видят ничего предосудительного в том, что бывший заключенный вызван в сборную для участия в Олимпийских играх.

«Он был осужден по английским законам и отбыл наказание. Стивен показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента возвращения не было причин сомневаться в нем», — заявил генеральный директор Федерации волейбола Нидерландов Мишель Эверарт.

В 2018 году ван де Вельде в интервью NOS сказал: «Я сделал то, что сделал. Мне придется нести за это ответственность. Это самая большая ошибка в моей жизни».