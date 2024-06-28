Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде
29-летний Стивен ван де Вельде выступит в соревнованиях по пляжному волейболу в составе сборной Нидерландов, сообщает СNN.
29-летний Стивен ван де Вельде выступит в соревнованиях по пляжному волейболу в составе сборной Нидерландов, сообщает СNN.
В 2014 году 19-летний ван де Вельде познакомился в социальных сетях с 12-летней девочкой, а затем вступил с ней в половую связь. Сообщается, что он знал о возрасте ребенка. Спортсмена приговорили к четырем годам тюремного заключения. Часть срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован на родину, где его освободили. Он вернулся к выступлениям уже в 2017 году.
Новость о поездке ван де Вельде на Олимпиаду вызвала негативную реакцию в британских СМИ, поскольку спортсмен был обвинен в сексуальном насилии над девушкой из Англии.
В федерации волейбола Нидерландов заявили, что не видят ничего предосудительного в том, что бывший заключенный вызван в сборную для участия в Олимпийских играх.
«Он был осужден по английским законам и отбыл наказание. Стивен показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента возвращения не было причин сомневаться в нем», — заявил генеральный директор Федерации волейбола Нидерландов Мишель Эверарт.
В 2018 году ван де Вельде в интервью NOS сказал: «Я сделал то, что сделал. Мне придется нести за это ответственность. Это самая большая ошибка в моей жизни».
МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.