Топ-10 лучших волейбольных мячей в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Пользователи ценят модель за яркий внешний вид и то, что она комфортно ощущается в руках — без излишней жесткости. Многие отмечают, что она подходит для детей и подростков, а также не вызывает боли при приеме или атаке. Однако в отзывах встречаются жалобы на то, что мяч быстро загрязняется. В остальном это хороший вариант для любительских игр и тренировок в школьных секциях или на даче.