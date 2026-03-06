Молодежные сборные России допущены до турниров с флагом и гимном

«Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить национальные молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе, под флагом и гимном страны.



Операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение Административному совету CEV дополнительно. Данное решение следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованным в декабре 2025 года», — говорится в сообщении в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).