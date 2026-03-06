Молодежные сборные России допущены до турниров с флагом и гимном

Молодежные команды России всех возрастов будут допущены к европейским турнирам.
«Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить национальные молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе, под флагом и гимном страны.
Операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение Административному совету CEV дополнительно. Данное решение следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованным в декабре 2025 года», — говорится в сообщении в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Глава ВФВ Станислав Шевченко отреагировал на решение о допуске молодежных сборных с флагом и гимном.
«Возвращение наших молодежных сборных в систему европейских турниров — это победа здравого смысла. Искренне благодарны европейской конфедерации за готовность и стремление обеспечить спортивный принцип. Не должно быть границ для спортсменов, идущих к своей мечте, и теперь их право на честную конкуренцию будет подтверждено делом», — приводит слова Шевченко ТАСС.
В декабре 2025 года стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой с января 2026 года.