Умерла олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием сообщает, что на 82-м году ушла из жизни Роза Галямовна Салихова.



Роза Салихова — воспитанница уральского волейбола, уроженка Нижнего Тагила, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой — в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Чемпионка мира, Европы и обладательница Кубка мира в составе “золотой команды” Гиви Ахвледиани.



Заслуженный мастер спорта СССР, после победной Олимпиады в Мексике, она перешла в московское “Динамо” и выиграла шесть чемпионских титулов в СССР и 7 раз побеждала в розыгрышах Кубка европейских чемпионов.



В 2014 году введена в Международный зал славы волейбола (г. Холиок, Массачусетс).



Роза Галямовна — светлый человек добрейшей души, всегда находившая слова поддержки, тепла и веры. Ее уважали за отзывчивость и верность людям, любимой игре.



Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны, скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении пресс-службы ВФВ.