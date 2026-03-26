Умерла олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова

На 82-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на официальной странице в VK.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Всероссийская федерация волейбола

Роза Салихова в составе сборной СССР по волейболу завоевала золото на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, а также спустя четыре года поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в Мюнхене.

«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием сообщает, что на 82-м году ушла из жизни Роза Галямовна Салихова.

Роза Салихова — воспитанница уральского волейбола, уроженка Нижнего Тагила, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой — в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Чемпионка мира, Европы и обладательница Кубка мира в составе “золотой команды” Гиви Ахвледиани.

Заслуженный мастер спорта СССР, после победной Олимпиады в Мексике, она перешла в московское “Динамо” и выиграла шесть чемпионских титулов в СССР и 7 раз побеждала в розыгрышах Кубка европейских чемпионов.

В 2014 году введена в Международный зал славы волейбола (г. Холиок, Массачусетс).

Роза Галямовна — светлый человек добрейшей души, всегда находившая слова поддержки, тепла и веры. Ее уважали за отзывчивость и верность людям, любимой игре.

Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны, скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении пресс-службы ВФВ.