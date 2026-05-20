«10 лет не беру мяч в руки». Гамова — о жизни после карьеры

19 мая стало известно, что многолетний лидер сборной России Екатерина Гамова будет принята в Международный Зал славы волейбола (IVHF). Церемония пройдет 17 октября в американском Холиоке. Гамова станет седьмой российской волейболисткой в Зале славы.
— Как отреагировали на новость о включении вас в Международный Зал славы?
— Организаторы позвонили и сообщили мне об этом. Было очень радостно и неожиданно. Я была немного шокирована, потому что специально к этому никто не стремится и это догоняет тебя, когда ты уже завершаешь свою спортивную карьеру.
— Играете сейчас в волейбол?
— Нет, я 10 лет не беру мяч в руки. Нет никакого желания. Во-первых, карьера была настолько насыщенная, что уже не хочется. Во-вторых, играть на прежнем уровне я уже однозначно не смогу, а показывать что-то невнятное мне не нужно.
Я занимаюсь спортом в свое удовольствие: тренажерный зал, йога. Ты понимаешь, что это нужно в первую очередь тебе, твоему телу. Если мы хотим быть активными, нужно продолжать поддерживать хорошую физическую форму, держать мышцы в тонусе, — приводит слова Гамовой газета «Metro Москва».
45-летняя Гамова завершила спортивную карьеру в 2016 году. В составе сборной России она стала чемпионкой мира в 2006 и 2010 годах и выиграла чемпионат Европы в 1999 и 2001 годах. Также спортсменка завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.
На клубном уровне Гамова выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, 11 раз стала победительницей чемпионата России и четыре раза — обладательницей Кубка страны.