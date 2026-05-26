Мусэрский назвал холод секретом долгой карьеры

Олимпийский чемпион объяснил, как закаливание, ледяные ванны и восстановление помогли ему играть до 37 лет.

Источник: AP 2024

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал, что помогло ему оставаться на высоком уровне до 37 лет. В интервью «Советскому спорту» волейболист отдельно выделил дисциплину, восстановление и холодовые процедуры.

В Японии Мусэрский переквалифицировался из центрального блокирующего в диагонального. Это амплуа требует большого объема прыжковой работы, что особенно сложно для игрока ростом 218 см.

По словам спортсмена, с возрастом нужно все больше вкладываться в здоровье. Он назвал важными сон, питание, качественную разминку, заминку и регулярное восстановление.

«Холод — лучший друг профессионального спортсмена», — заявил Мусэрский.

Волейболист отметил, что закаливание, ледяные ванны и обтирание снегом помогают снимать воспаление в суставах, быстрее восстанавливать мышцы после нагрузок и укреплять иммунитет.

Мусэрский подчеркнул, что эти процедуры стали для него стилем жизни и позволили продлить карьеру на несколько лет. При этом он признал, что физически и сейчас готов играть на высоком уровне, но уже не чувствует прежнего игрового огня.

Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом Европы, победителем Кубка мира, Мировой лиги, Лиги наций и Лиги чемпионов.