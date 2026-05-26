Мусэрский назвал холод секретом долгой карьеры

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал, что помогло ему оставаться на высоком уровне до 37 лет. В интервью «Советскому спорту» волейболист отдельно выделил дисциплину, восстановление и холодовые процедуры.
В Японии Мусэрский переквалифицировался из центрального блокирующего в диагонального. Это амплуа требует большого объема прыжковой работы, что особенно сложно для игрока ростом 218 см.
По словам спортсмена, с возрастом нужно все больше вкладываться в здоровье. Он назвал важными сон, питание, качественную разминку, заминку и регулярное восстановление.
«Холод — лучший друг профессионального спортсмена», — заявил Мусэрский.
Волейболист отметил, что закаливание, ледяные ванны и обтирание снегом помогают снимать воспаление в суставах, быстрее восстанавливать мышцы после нагрузок и укреплять иммунитет.
Мусэрский подчеркнул, что эти процедуры стали для него стилем жизни и позволили продлить карьеру на несколько лет. При этом он признал, что физически и сейчас готов играть на высоком уровне, но уже не чувствует прежнего игрового огня.
Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом Европы, победителем Кубка мира, Мировой лиги, Лиги наций и Лиги чемпионов.