«Большие подводные» — где обитают многотонные киты, акулы-мегалодоны и огромные тунцы

Moscow Dive Show ежегодно становится главным событием, объединяющим «людей воды»: дайверов, фридайверов, подводных охотников и фотографов. Особое пространство посвящено теме профессиональных водолазов: гражданских и военных специалистов, водолазных врачей, спасателей, экспертов по судоподъёму и организации подводно-технических работ. Также в выставке примут участие представители «надводных» направлений — яхтсмены, серферы и сапсерферы.
Отдельное внимание будет уделено тематике «больших подводных» обитателей — истории про трофеи, невероятные фотографии китов и погружения к глубоководным мегалодонам.
В деловой и культурной программе примут участие чемпионы и рекордсмены мира по водным видам спорта, в том числе многократный чемпион мира Алексей Молчанов, установивший мировой рекорд по фридайвингу — 136 метров, и Александр Кусакин — чемпион мира и вдохновитель парафридайвинга в России, установивший рекорд погружения на 53 метра с протезами ног. Также с докладом выступит опытный капитан экспедиционного судна «Гидрограф», реконструированного с нуля под научно-исследовательские цели в области гидрографии северных морей, и многие другие.
На выставке традиционно работает крупнейшая фотовыставка подводных изображений в России. Так же в программу включены гастротуры: посетители смогут попробовать свежие устрицы, фаршированных улиток, морских ежей, гребешков, различные виды икры и рыбы горячего копчения, а также блюда из дичи и другой продукции, добытой в дикой природе.
«Moscow Dive Show собирает “людей воды” уже более десяти лет — гости приезжают к нам со всей России. В этом году мы делаем выставку про “больших подводных” обитателей. На выставке будет сконцентрировано максимальное количество специалистов по туризму с китами, включая как дайв-центры, так экспедиционные и экстрим клубы» — отмечает Георгий Задановский, главный организатор выставки.
В 2025 году выставку посетили более 20 000 человек. Экспозиция заняла 12 000 квадратных метров и включала около 225 компаний из 17 стран. Участниками стали как ведущие международные бренды, так и российские производители, а также школы дайвинга, фридайвинга и подводной фотографии.