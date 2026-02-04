«Большие подводные» — где обитают многотонные киты, акулы-мегалодоны и огромные тунцы

В деловой и культурной программе примут участие чемпионы и рекордсмены мира по водным видам спорта, в том числе многократный чемпион мира Алексей Молчанов, установивший мировой рекорд по фридайвингу — 136 метров, и Александр Кусакин — чемпион мира и вдохновитель парафридайвинга в России, установивший рекорд погружения на 53 метра с протезами ног. Также с докладом выступит опытный капитан экспедиционного судна «Гидрограф», реконструированного с нуля под научно-исследовательские цели в области гидрографии северных морей, и многие другие.