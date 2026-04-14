В Северной Европе могут отказаться от проведения турниров World Aquatics

При этом решения World Aquatics являются обязательными для всех европейских и эстонских федераций. Северные страны подчеркнули, что спортсмены не должны страдать или лишаться права участия, и намерены позволить своим спортсменам выступать на международной арене. Однако федерации Северной Европы подтвердили, что не будут организовывать международные соревнования по плаванию, пока ситуация не изменится. Вопрос будет обсужден на заседании правления Эстонской федерации плавания в среду.