В Северной Европе могут отказаться от проведения турниров World Aquatics

Ранее организация сняла ограничения с российских спортсменов, допустив до соревнований с флагом и гимном.

Страны Северной Европы намерены отказаться от проведения соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) после снятия санкций с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщил президент Эстонской федерации плавания Эркки Суси, пресс-служба федерации приводит его комментарий.

Ранее ТАСС сообщал, что 13 апреля World Aquatics разрешила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей юрисдикцией с флагом и гимном.

«Эстонская федерация плавания (EUL), которая сейчас председательствует в Северной федерации плавания, обсуждала этот вопрос с другими федерациями. Общая позиция стран Северной Европы ясна — решение World Aquatics не поддерживается, и аналогичные возражения существуют на уровне Европейской федерации плавания», — говорится в заявлении.

При этом решения World Aquatics являются обязательными для всех европейских и эстонских федераций. Северные страны подчеркнули, что спортсмены не должны страдать или лишаться права участия, и намерены позволить своим спортсменам выступать на международной арене. Однако федерации Северной Европы подтвердили, что не будут организовывать международные соревнования по плаванию, пока ситуация не изменится. Вопрос будет обсужден на заседании правления Эстонской федерации плавания в среду.