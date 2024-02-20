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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Двое российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

Сергей Дементьев и Валентин Пономарев получили четырехлетнюю дисквалификацию.

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Источник: AP 2023

Как сообщает ТАСС, Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала на четыре года российских штангистов Сергея Дементьева и Валентина Пономарева за нарушения антидопинговых правил.

У обоих спортсменов срок дисквалификации истекает 13 сентября 2026 года. Тяжелоатлеты были отстранены на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные осенью 2012 года.

34-летний года Сергей Дементьев является бронзовым призером Кубка России по тяжелой атлетике 2012 года. Валентину Пономареву 31 год, в 2013 году он занял второе место на юниорском чемпионате страны.

Оба спортсмена уже завершили карьеру в тяжелой атлетике.

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