Двух украинских штангистов дисквалифицировали за триметазидин

Украинские штангисты Богдан Тарасенко и Руслан Кожакин дисквалифицированы на 42 месяца за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования, в организме спортсменов найден триметазидин. Дисквалификация отсчитывается с октября 2022 года и завершится 1 июня 2026 года.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.