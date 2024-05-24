Двух украинских штангистов дисквалифицировали за триметазидин
За тот же препарат в январе 2024 была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.
За тот же препарат в январе 2024 была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.
Украинские штангисты Богдан Тарасенко и Руслан Кожакин дисквалифицированы на 42 месяца за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования, в организме спортсменов найден триметазидин. Дисквалификация отсчитывается с октября 2022 года и завершится 1 июня 2026 года.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях. Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.