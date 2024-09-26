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Украинский тяжелоатлет забанен на 6 лет за подкуп допинг-офицера

Двукратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет за попытку подкупа допинг-офицера. Об этом сообщает официальный сайт Международное агентство тестирования (ITA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

34-летний украинец дисквалифицирован за «отказ или неспособность без веских оснований пройти процедуру взятия пробы после уведомления или иное уклонение от взятия пробы», а также за «фальсификацию или попытку фальсификации любой части допинг‑контроля».

В мае 2021 года Чумак уклонился от прохождения допинг‑теста. Сообщалось, что с его стороны имела место попытка подкупа допинг‑офицера. Это произошло спустя месяц после победы Чумака на чемпионате Европы, который проходил в Москве.

Срок наказания отсчитывается от 4 июня 2021 года. Таким образом, спортсмен сможет вернуться в спорт не раньше лета 2027 года, когда ему исполнится 37 лет.

Дмитрий Чумак является трехкратным чемпионом Европы (2017, 2019, 2021), а также бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира (2015, 2018). В 2020 году он стал обладателем Кубка мира, однако из-за допингового скандала лишился возможности поехать на Олимпийские игры в Токио. На Олимпиаде-2016 в Рио Чумак занял шестое место.