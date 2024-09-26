Украинский тяжелоатлет забанен на 6 лет за подкуп допинг-офицера

Дмитрий Чумак является трехкратным чемпионом Европы (2017, 2019, 2021), а также бронзовым и серебряным призером чемпионатов мира (2015, 2018). В 2020 году он стал обладателем Кубка мира, однако из-за допингового скандала лишился возможности поехать на Олимпийские игры в Токио. На Олимпиаде-2016 в Рио Чумак занял шестое место.