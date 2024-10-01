Штанга весом 390 кг рухнула на спортсмена в Оренбурге: видео

37-летний спортсмен планировал установить новый рекорд соревнований. Во время исполнения похода у пауэрлифтера «вылетела» левая кисть, из-за чего он не смог удержать штангу и она упала ему на грудь. Предотвратить трагедию удалось благодаря помощи страхующих, которые сумели оперативно среагировать и поднять штангу, не позволив ей нанести критические повреждения.