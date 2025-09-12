Ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Чемеркин

На 54-м году жизни скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики.
«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Сегодня ушел из жизни заслуженный мастер спорта России Андрей Иванович Чемеркин. Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в официальном заявлении федерации.
Власти Ставрополья также выразили соболезнования по поводу смерти спортсмена.
«Его уход — утрата для нашего края. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Светлая ему память… Ставрополье всегда будет его помнить», — написал Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Тренер Андрея Чемеркина Владимир Книга назвал предположительную причину смерти 53-летнего спортсмена. Он заявил, что тяжелоатлет мог скончаться из-за оторвавшегося тромба.
«Последний раз мы общались с Андреем вчера вечером, когда увиделись у себя в Солнечнодольске. Все было с ним хорошо, — сказал он. — Предположительно, причиной смерти стал тромб. Сейчас его увезли на вскрытие, после которого все станет понятно. Я разговаривал с его женой, по ее словам, утром с ним тоже было все нормально, но потом стало плохо», — сказал Кинга ТАСС.
Андрей Чемеркин выиграл олимпийское золото в 1996 году в весовой категории свыше 108 кг, в 2000-м он стал бронзовым призером Олимпиады. Еще у него в активе четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Он успел завоевать две золотые и серебряные медали чемпионатов Европы. За время карьеры он установил восемь мировых рекордов в супертяжелой категории.