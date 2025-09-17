Стал известен сильнейший человек России

Титул Сильнейшего человек России завоевал Белгородский атлет Давид Шамей, который также выиграл регулярный сезон. Вторым стал молодой и перспективный атлет из Липецка — Александр Клоков, повторив свой прошлогодний результат. Третьим стал Валентин Акимов — богатырь из села Темкино Смоленской области.