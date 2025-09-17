Ричмонд
Стал известен сильнейший человек России

13 сентября в рамках дня Московского спорта в Лужниках состоялся итоговый турнир сезона среди силачей — «Сильнейший человек России 2025».

В состязании приняли участие 11 сильнейших атлетов, прошедших предварительный отбор в течении сезона 2025 лиги «Сильнейший человек».

Титул Сильнейшего человек России завоевал Белгородский атлет Давид Шамей, который также выиграл регулярный сезон. Вторым стал молодой и перспективный атлет из Липецка — Александр Клоков, повторив свой прошлогодний результат. Третьим стал Валентин Акимов — богатырь из села Темкино Смоленской области.

Турнир состоял из 5 упражнений, где развернулась динамичная борьба за лидерство, а в перерывах зрители опробовали облегченные варианты силовых упражнений.

Бессменным ведущим стал звезда рекламы и сериалов Валерий «Папа может» Остапенко.

Турнир организован Департаментом спорта города Москвы и АНО «Московский спорт».

Итоговые результаты:

Давид Шамей, Белгород — 51 балл;
Александр Клоков, Липецк — 44 балла;
Валентин Акимов, Тёмкино — 39,5 баллов;
Дмитрий Самойлов, Белгород — 36 баллов;
Пётр Мартыненко, Абакан — 35,5 баллов;
Роман Дружинин, Вихоревка — 33,5 балла;
Рамиль Рамазанов, Кузнецк — 25 баллов;
Николай Гоглов, Нижний Новгород — 23 балла;
Дмитрий Логунов, Москва — 19,5 баллов;
Егор Макаров, Москва — 13 баллов;
Артём Юрьев, Данилов — 9 баллов.