Штангиста Покатилова дисквалифицировали на 4 года за допинг

Покатилов отстранен на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Дисквалификация отсчитывается с 21 мая 2025 года и продлится до 20 мая 2029 года. Все результаты спортсмена с 27 мая 2015 года будут аннулированы.