Федерация тяжелой атлетики России и Баста представили гимн и клип на песню «Железный человек 2.0»

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) совместно с музыкантом и продюсером Василием Вакуленко (Бастой) представили новый музыкальный клип на песню «Железный человек 2.0». Более 150 спортсменов из силовых видов спорта объединились для проведения уникальной массовой тренировки. В кадре можно увидеть спортсменов абсолютно разной подготовки — от детей и любителей до атлетов сборной России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, которые вместе демонстрируют силу, единство и преданность спорту. Вдохновляющее видео подчеркивает важность командной работы и стремления к достижениям, показывая, что каждый, независимо от уровня подготовки, может стать частью большой спортивной семьи.
В съемках клипа приняли участие президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров, олимпийский чемпион Дмитрий Берестов, восьмикратный чемпион России Михаил Кокляев, спортсмены сборной России Артем Окулов, Зулфат Гараев, Егор Климонов, Алексей Ловчев, Ольга Те, Кристина Новицкая, Полина Андреева, Анастасия Романова, Регина Шайдуллина, Мария Груздова и многие другие.
Съемки проходили в Москве в легкоатлетическом манеже Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» и в Училище олимпийского резерва ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта.
Александр Винокуров: «Мы с Василием давно дружим, он большой фанат спорта, в том числе и силовых видов. Мы много тренируемся вместе, и во время одной из совместных тренировок нам пришла такая идея — чтобы развивать силовые виды спорта, в частности тяжелую атлетику, нам нужно сделать гимн — написать песню и снять клип. Мы собрали множество спортсменов на одной площадке, все вместе тренировались целый день и получили огромное удовольствие от съемочного процесса, который превратился в одну большую тренировку».
Василий Вакуленко: «Мы с детства смотрим видео, фильмы, соревнования разных видов спорта. Сила воли и рекорды спортсменов нас вдохновляют. Когда они рассказывают о своих достижениях и показывают своей путь к победам — это всегда честно, увлекательно, интересно. Я рад быть причастным к популяризации спорта во всех возможных проявлениях. Тяжелая атлетика развивается, радует энтузиазм и вовлечение руководства Федерации. Музыка и спорт должны идти рука об руку. Я уверен, у каждого спортсмена есть трек, который его воодушевляет. Пусть наш гимн вдохновит профессиональных спортсменов на новые достижения и как можно больше людей на спорт».