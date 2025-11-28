Федерация тяжелой атлетики России и Баста представили гимн и клип на песню «Железный человек 2.0»

Василий Вакуленко: «Мы с детства смотрим видео, фильмы, соревнования разных видов спорта. Сила воли и рекорды спортсменов нас вдохновляют. Когда они рассказывают о своих достижениях и показывают своей путь к победам — это всегда честно, увлекательно, интересно. Я рад быть причастным к популяризации спорта во всех возможных проявлениях. Тяжелая атлетика развивается, радует энтузиазм и вовлечение руководства Федерации. Музыка и спорт должны идти рука об руку. Я уверен, у каждого спортсмена есть трек, который его воодушевляет. Пусть наш гимн вдохновит профессиональных спортсменов на новые достижения и как можно больше людей на спорт».