Александр Винокуров возглавил попечительский совет Федерации пауэрлифтинга, армлифтинга и стритлифтинга

Соответствующее соглашение о партнерстве подписано с президентом ВРПФ Кириллом Сарычевым.
Винокуров занимает пост президента ФТАР около года. За это время в федерации были обновлены управленческие процессы, увеличена поддержка спортсменов и тренеров, запущены инфраструктурные проекты, а российские тяжелоатлеты вернулись на международные старты под национальным флагом.
Теперь к скоординированной работе подключаются смежные силовые виды спорта. В планах — совместное развитие инфраструктуры, обмен опытом между тренерскими штабами, организация совместных сборов и семинаров, а также выстраивание системы подготовки спортсменов от массового спорта до сборной.
Одним из ключевых направлений станет поддержка и популяризация силовых видов спорта, их дальнейшее развитие в регионах, привлечение молодежи и повышение зрительского интереса к соревнованиям. Планируется расширение сети спортивных клубов, а также усиление информационного сопровождения турниров для привлечения новой аудитории.